При каком значении с система не имеет решений

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1188 Если графически решать, то y1 = 5/2 *Х - 3/2 у2 = 10/4*Х - с/4 а) при С= 3*2 = 6 прямые совпадут - множество решений. б) при C≠6 - прямые будут параллельны - нет решений.