Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)
Физика
Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=108г , p≈1кг/м³ Си: 0,108кг Решение: m=p*V , V=m/p => V=0,108/1=0,108м³ Ответ:0,108м³
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