Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)

Физика
Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=108г , p≈1кг/м³ Си: 0,108кг Решение: m=p*V , V=m/p => V=0,108/1=0,108м³ Ответ:0,108м³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?
Ответить
Химия
В реакцию с азотной кислотой вступило 18 г оксида кальция. Рассчитайте массу и количество вещества образовавшей соли.
Ответить
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ПРОШУ!!!
Ответить
Математика
AB равен 3 под корнем 2 , BC равен 3 под корнем 3, угол A равен 60. Найдите угол С.
Ответить
Информатика
Дан массив a,(nm). Найти максимальный элемент.
Ответить