Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)

Физика

Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)

Автор: Гость