По геохронологической таблице определите,в какие периоды происходила древнейшая складчатость,возникали молодые горы,а также,в какой период и в какой эре мы живем. Заполните таблицу. Название складчатости Период Эра Кайнозойск...

География
По геохронологической таблице определите,в какие периоды происходила древнейшая складчатость,возникали молодые горы,а также,в какой период и в какой эре мы живем. Заполните таблицу. Название складчатости Период Эра Кайнозойская Мезозойская Герцинская Каледонская Байкальская Древнейшая
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￼ 1 5-9   География  8 баллов   ПОМОГИТЕ ПОЖААААЛУЙСТА  Какую информацию можно получить из геохронологической таблицы? Что изображено на тектонической карте? С помощью геохронологической таблице составьте рассказ о формировании основных форм поверхности нашей страны .  Определите по геохронологической таблице ,в какую эру и период мы живем ; какие геологические события сейчас происходят ; какие полезные ископаемые образуются? 1 Попроси больше объяснений Следить   Отметить нарушениеот Дашооок 23.10.2013 Ответы и объяснения gavet   1. По геохронологической таблице можно определить в какую эру какие изменения рельефа происходили. Сколько периодов  в каждой эре, продолжительность каждой эры.  2. На тектонической карте изображены формы рельефа, возраст древнейших платформ и молодых плит, складчатые области и период их образования.  4. мы живем в кайнозое, в неогеновом периоде ( антропогеновый) Именно в этот период появился человек, поэтому период называется антропогеновый.В кайнозое продолджают формироваться горы - Скандинавские, Кавказ, Алтай, Срединный хребет на Камчатке, происходит опускание Московско-Смоленской возвышенности , формируются горы на востоке нашей страны. 
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