По геохронологической таблице определите,в какие периоды происходила древнейшая складчатость,возникали молодые горы,а также,в какой период и в какой эре мы живем. Заполните таблицу. Название складчатости Период Эра Кайнозойск...
География
По геохронологической таблице определите,в какие периоды происходила древнейшая складчатость,возникали молодые горы,а также,в какой период и в какой эре мы живем. Заполните таблицу. Название складчатости Период Эра Кайнозойская Мезозойская Герцинская Каледонская Байкальская Древнейшая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
￼ 1 5-9 География 8 баллов ПОМОГИТЕ ПОЖААААЛУЙСТА Какую информацию можно получить из геохронологической таблицы? Что изображено на тектонической карте? С помощью геохронологической таблице составьте рассказ о формировании основных форм поверхности нашей страны . Определите по геохронологической таблице ,в какую эру и период мы живем ; какие геологические события сейчас происходят ; какие полезные ископаемые образуются? 1 Попроси больше объяснений Следить Отметить нарушениеот Дашооок 23.10.2013 Ответы и объяснения gavet 1. По геохронологической таблице можно определить в какую эру какие изменения рельефа происходили. Сколько периодов в каждой эре, продолжительность каждой эры. 2. На тектонической карте изображены формы рельефа, возраст древнейших платформ и молодых плит, складчатые области и период их образования. 4. мы живем в кайнозое, в неогеновом периоде ( антропогеновый) Именно в этот период появился человек, поэтому период называется антропогеновый.В кайнозое продолджают формироваться горы - Скандинавские, Кавказ, Алтай, Срединный хребет на Камчатке, происходит опускание Московско-Смоленской возвышенности , формируются горы на востоке нашей страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Определите объем льдинки, масса которой 108г. (напишите так: 1. Дано. 2.Си. 3.Решение, прошу, очень надо)
Математика
В первом зале кафетерия обедало 36 человек, а во втором на 12 меньше. Сколько всего ч??ловек обедало в обоих залах ?