3m(n-2m)-m(m+4n) решите пожалуйста

Математика
3m(n-2m)-m(m+4n) решите пожалуйста
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Гость:
3mn-6m²-m²-4mn=-7m²-mn
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