Почему к главам в которых появляется Маша даны эпиграфы из народных песен и посло??ицы (капитанская дочка)?срочно

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При изучении этой повести многие исследователи особое место уделяют эпиграфам в произведении. Характер эпиграфов к «Капитанской дочке» весьма знаменателен. Пушкин любил снабжать свои повести и романы эпиграфами, но ни в одном из его прежних произведений нет эпиграфа, взятого из фольклора. Все эпиграфы заимствованы в основном из литературных источников, при некоторых даны ссылки на частные письма, на светскую болтовню. Очень много эпиграфов приводится на иностранных языках, в основном на французском. Из семнадцати эпиграфов, данных к «Капитанской дочке», десять, т. е. большая часть, заимствованы из народного творчества. Это не только окружает повесть Пушкина особой атмосферой народности, но и вполне соответствует ее содержанию.При помощи эпиграфов очень тонко оттеняется характер Маши Мироновой. К главам, в которых тема Маши развертывается с наибольшей силой, даны эпиграфы, взятые из народных песен, пословиц, любовной лирики поэтов XVIII века. Эпиграф к 5 главе "Любовь". Ах ты, девка, девка красная! Не ходи, девка, молода замуж; Ты спроси, девка, отца, матери, Отца, матери, роду-племени; Накопи, девка, ума-разума, Ума-разума, приданова. Песня народная Буде лучше меня найдешь, позабудешь. Если хуже меня найдешь, воспомянешь. То же http://sochineniya-referati.ru/aleksandr_sergeevich_pushkin/rol_epigrafov_v_povesti_a_s_pushkina_kapitanskaya_dochka Маша Миронова воспитывалась в семье с патриархальным укладом, придерживавшейся старинных дворянских традиций. По причине этого она послушна, спокойна, скромна. Она никогда не переступит рамки приличия, не поступится своим нравственным долгом и не пойдет против совести. Так, она ни за что не вышла бы замуж за Швабрина, даже если бы это решение грозило ей смертью. Вспомним, в каком состоянии находят запертую Машу Пугачев и Гринев. Ее воспитание, ее принципы не позволили Маше склониться перед Швабриным. Свою героиню А. С. Пушкин подвергает испытанию любовью, и проходит она это испытание с честью. Чтобы достичь благополучия, Маше пришлось перенести немало тяжелых ударов: любимый ранен на дуэли, затем родители жениха не дают своего благословения на законный брак, погибают ее собственные родители. В размеренную жизнь Маши врывается пугачевский бунт. По иронии судьбы это событие, вместо того чтобы разлучить двух влюбленных, соединило их. Нигде так не проявился характер Маши Мироновой, как на последних страницах книги, где она без всяких сомнений едет в Царское Село, чтобы просить императрицу помиловать Гринева. Этот поступок смел уже потому, что молодая девушка, не знающая жизни, едет в неизвестность одна, и вдвойне смел потому, что она хочет вступиться за опального дворянина, что очень рискованно для нее самой. Она вступает в борьбу не только за свою любовь, но и за справедливость. Испытания, выпавшие на долю Марьи Ивановны, душевно обожгли ее и сделали сильнее. Ее не сломили смерть родителей, домогательства Швабрина, арест Гринева.Когда судьба поставила ее на распутье одну, она нашла в себе силы бороться за свое счастье. Маша стала взрослее в этих испытаниях.А. С. Пушкин заставляет страдать свою героиню потому, что относится к ней трепетно и нежно. Он знает, что она вытерпит эти страдания, раскрыв в них самые прекрасные стороны своей души.Маша Миронова обладает сильно развитым чувством долга и душевным благородством. Ее понятие долга перерастает в понятие верности. Маша Миронова осталась верна сердечной привязанности вопреки страху. Она истинная дочь своего отца. Миронов в жизни был человеком мягким и добродушным, но в экстремальной ситуации проявил решительность, достойную русского офицера. Так же и Маша: она была робкой и впечатлительной, но когда речь зашла о ее чести, она готова была, как и отец, скорее умереть, чем сделать что‑либо противное ее совести.Душевные качества Маши Мироновой прекрасны: нравственная безупречность, верность слову, решительность, искренность.Она способна любить искренне, горячо и беззаветно. Источник: http://www.testsoch.net/xarakter-i-istoriya-mashi-mironovoj/