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Вырази в метрах 4км 700м, 6км
Алгебра
Вырази в метрах 4км 700м, 6км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4км700м=4700м 6км=6000м
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