РЕБЯТКИ.....ПОМОГИТЕ..75Б)) Практическая работа в два столбца Уравнение \ Наблюде??ие Напишите в один разложив цепочку и с каждой реакцией что вы наблюдаете ((( Уравнение\ CuCI2=⇒Сu(OH)2=⇒CuO=⇒Cu=⇒CuS

Химия
РЕБЯТКИ.....ПОМОГИТЕ..75Б)) Практическая работа в два столбца Уравнение \ Наблюде??ие Напишите в один разложив цепочку и с каждой реакцией что вы наблюдаете ((( Уравнение\ CuCI2=⇒Сu(OH)2=⇒CuO=⇒Cu=⇒CuS
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCl2+2KOH=Cu(OH)2 голубой осадок+2KCl Cu(OH)2=CuO черный+H2O СuO+H2=Cu блестяще красная+H2O Cu+S=CuS черный
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