РЕБЯТКИ.....ПОМОГИТЕ..75Б)) Практическая работа в два столбца Уравнение \ Наблюде??ие Напишите в один разложив цепочку и с каждой реакцией что вы наблюдаете ((( Уравнение\ CuCI2=⇒Сu(OH)2=⇒CuO=⇒Cu=⇒CuS

Химия

РЕБЯТКИ.....ПОМОГИТЕ..75Б)) Практическая работа в два столбца Уравнение \ Наблюде??ие Напишите в один разложив цепочку и с каждой реакцией что вы наблюдаете ((( Уравнение\ CuCI2=⇒Сu(OH)2=⇒CuO=⇒Cu=⇒CuS

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