Разбор по членам предложения: Розарий - это питомник, где выращивают розы.

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Разбор по членам предложения: Розарий - это питомник, где выращивают розы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розарий-подлежащее, питомник-сказуемое, где-обстоятельство, выращивают-сказуемое, розы-дополнение
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