почему киевские ,владимирские и московские великие князья старались укреплять границу Руси на западе
Окружающий мир
почему киевские ,владимирские и московские великие князья старались укреплять границу Руси на западе
Ответ(ы):
Гость:
Наверно потому что там прибывала врагов больше чем с юга, севера или востока
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