Почему Кючук-Кайнарджийский мир не мог быть прочным?

История
Почему Кючук-Кайнарджийский мир не мог быть прочным?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что османской империи решения этого договора были не выгодны. Она пыталась добиться пересмотра ряда условий. Также Турция уклонялась  от уплаты контрибуции, и не пропускала русские суда в черное море. Этот мир не мог быть прочным и долговечным.    

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнения: а)98/х-9=7 б) 3х+1/14=3/5
Ответить
Математика
Когда турист проехал 3 восьмых всего пути между двумя городами, то до половины пут?? ему осталось проехать 15 км. Найдите расстояние между городами...
Ответить
Українська література
Примноження добра в сучасному житті твір
Ответить
Химия
Ормула рксиды азота3,оксида азота4 р оксида азота2
Ответить
История
Історичний портрет Романа Мстиславича
Ответить