Почему Кючук-Кайнарджийский мир не мог быть прочным?

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Потому что османской империи решения этого договора были не выгодны. Она пыталась добиться пересмотра ряда условий. Также Турция уклонялась от уплаты контрибуции, и не пропускала русские суда в черное море. Этот мир не мог быть прочным и долговечным.