Примноження добра в сучасному житті твір

Гость: Гость:

Є такий вираз "примножувати добро". Я поцікавилася в знайомих, що означає він конкретно для них. Хтось сказав, що примножувати добро — це означає придбати собі якісь добротні речі, тобто накопичувати матеріальні цінності, бо вони є для них показником гарного, забезпеченого життя. Інші відповідали, що для них це означає віддавати людям свою ласку, тепло, доброту. За отримане від когось добро розплачуватися ним, а отже, його примножувати. Таким чином, примножувати означає віддавати. Мені до душі слова В. Симоненка, який писав: Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для інших виборює життя. А до якої думки схиляєтеся ви?