Примноження добра в сучасному житті твір

Українська література
Примноження добра в сучасному житті твір
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Є такий вираз "примножувати добро". Я поцікавилася в знайомих, що означає він конкретно для них.  Хтось сказав, що примножувати добро — це означає придбати собі якісь добротні речі, тобто накопичувати матеріальні цінності, бо вони є для них показником гарного, забезпеченого життя.  Інші відповідали, що для них це означає віддавати людям свою ласку, тепло, доброту. За отримане від когось добро розплачуватися ним, а отже, його примножувати. Таким чином, примножувати означає віддавати.  Мені до душі слова В. Симоненка, який писав:  Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для інших виборює життя.  А до якої думки схиляєтеся ви?
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