Проанализируй ситуацию и установи, какие сделки были совершены: Александр подари?? своему внуку Ивану на день рождения подержанный автомобиль. Перед уходом в армию Иван выписал доверенность на право управление автомобилем своем...

Обществознание

Проанализируй ситуацию и установи, какие сделки были совершены: Александр подари?? своему внуку Ивану на день рождения подержанный автомобиль. Перед уходом в армию Иван выписал доверенность на право управление автомобилем своему другу Сергею. Вернувшись, Иван продал этот автомобиль третьему лицу. Помоги пожалуйста,очень срочно!!!

Автор: Гость