Проанализируй ситуацию и установи, какие сделки были совершены: Александр подари?? своему внуку Ивану на день рождения подержанный автомобиль. Перед уходом в армию Иван выписал доверенность на право управление автомобилем своем...

Обществознание
Проанализируй ситуацию и установи, какие сделки были совершены: Александр подари?? своему внуку Ивану на день рождения подержанный автомобиль. Перед уходом в армию Иван выписал доверенность на право управление автомобилем своему другу Сергею. Вернувшись, Иван продал этот автомобиль третьему лицу. Помоги пожалуйста,очень срочно!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передача прав собственности, составление генеральной доверенности, договор купли-продажи
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