Стройки первой пятилетки в СССР

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Первые пятилетки, названные тогда сталинскими, во многом похожи друга на друга. Они охватывают 1928-1941 годы. Две из них. с точки зрения решения задач форсированной индустриализации, стали решающими: первая (1928-1932) и вторая (1933-1937). Обе отличались невероятным размахом индустриального строительства (страна превратилась в гигантскую строительную площадку - за эти годы было введено в строй около 6000 объектов) , возникновением ряда мощных промышленных центров, подхлестыванием темпов (лозунг "Пятилетку - в 4 года"), победоносными рапортами о досрочном выполнении заданий, большой неразберихой, нервотрепкой, перегревами (многие заводы работали в три смены) , хозяйственными диспропорциями. На самом деле, планы далеко не во всем были выполнены, а иные идущие сверху установки были совсем нереалистичны. По официальным данным, пятилетка была пройдена за 4 года и 3 месяца. Перечислим наиболее знаменитые стройки первых пятилеток. Это Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб) , Днепрогэс, Сталинградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы, гигантский комбайновый завод "Ростсельмаш", Горьковский и Московский автозаводы, Московский шарикоподшипниковый завод, Кузнецкий металлургический комбинат, Уралмашзавод, Беломоро-Балтийский канал. Этот последний, протяженностью 227 км. , соединял Балтику с Белым морем и на 4 тысячи км. сокращал путь от Ленинграда до Архангельска (раньше лежавший через Скандинавию) . Были созданы целые новые отрасли: автомобильная, тракторная, комбайновая, химическая промышленность, станкостроение, моторостроение, самолетостроение, комбайностроение. Впервые в России стали производить промышленный азот, синтетический каучук, искусственное волокно. Новые отрасли оснащались передовой, в основном импортной (немецкой, американской) техникой: импорт составлял до 80-85% машин и оборудования новых (или реконструированных) предприятий. За десяток лет производство одних видов промышленной продукции (металлорежущие станки, тракторы, серная кислота) выросло в десятки раз, других (электроэнергия) - на порядок, третьих (уголь, нефть, чугун, сталь, цемент) - в 3-5 раз. А в целом в ходе первых двух пятилеток (1929-1937 гг. ) объем промышленного производства увеличился в 4 раза. Доля группы "А" - производство средств производства (добывающие отрасли, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленность и т. д. ) - в общем объеме промышленного производства составляла в 1913 году менее 1/3. К концу 20-х годов доля группы "А" приблизилась уже к 40%, а в 1940 году составила 2/3. К концу 30-х годов СССР стал первой страной в мире по молодости станочного парка и одной из двух стран мира, способной производить любой вид продукции из всех доступных в то время человечеству. Он вышел на второе место в мире (после США) по общему объему промышленного производства. СССР продемонстрировал способность к колоссальному, можно сказать, беспрецедентному экономическому росту - нигде в мире индустриализация не знала подобных темпов. Наращивание объемов производства чугуна происходило (если сравнивать объемы и исторические сроки) втрое быстрее, чем, например, в Германии или США. Для утроения объемов выплавки чугуна (с 4,3 до 12,5 млн. т. ) СССР понадобилось 6 лет (1929-1935), США в свое время - 18 (1881-1899), Германии - 19 (1882-1907). Некоторые стройки были поистине удивительны. Таково Московское метро. Строительство его началось в 1932 году - без смет, без проекта, без заранее подготовленных специалистов. На последней стадии строительства решено было облицевать подземные станции мрамором. Приказ об этом снабженцы получили за два месяца до окончания работ. Задача представлялась нереальной: мрамор, как известно, поддается распилу на 3 см. в час. Но уже к 15 мая 1935 года подземные мраморные дворцы были готовы, и каждый из 3 млн. жителей советской столицы мог хоть ненадолго стать обитателем этого подземного дворца.