Составить предложения из слов. маленькие красивые рыбки плавают вода аквариум лю??опытный кот увидел крадется отпустил лапу хитрый хочет поймать ну и котик коток
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Составить предложения из слов. маленькие красивые рыбки плавают вода аквариум лю??опытный кот увидел крадется отпустил лапу хитрый хочет поймать ну и котик коток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие красивые рыбки плавают в воде.Крадётся хитрый кот. Котик увидел их и опустил лапу в аквариум.
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