Помогите написать сочинение "Что я знаю о жирафе?"

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Помогите написать сочинение "Что я знаю о жирафе?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жираф-это четвероногое млекопитающее животное из отряда парнокопытных,семейства жирафовых.У него очень длинная шея и длинные ноги.Жираф является самым высоким животным на Земле
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