Помогите написать сочинение "Что я знаю о жирафе?"
Русский язык
Помогите написать сочинение "Что я знаю о жирафе?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жираф-это четвероногое млекопитающее животное из отряда парнокопытных,семейства жирафовых.У него очень длинная шея и длинные ноги.Жираф является самым высоким животным на Земле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
-Вероятно, я не первый, кто полюбил тебя. Но я первый, кто полюбил тебя так сильно. ??апишите, пожалуйста, правильно от имени девушки
Музыка
Не понимаю задание и времени нет!( Напишите, пожалуйста ув. 2 и ум. 7 с разрешением в ??арах одноимённых тональностей: ре мажор-ре минор, Соль мажо...
Математика
Физика
Подводная лодка сделана из стали, а в воде не тонет.Почему? Каким образом она может погружаться,всплывать?