Подводная лодка сделана из стали, а в воде не тонет.Почему? Каким образом она может погружаться,всплывать?
Физика
Подводная лодка сделана из стали, а в воде не тонет.Почему? Каким образом она может погружаться,всплывать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На неё действует сила Архимеда.
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