Подводная лодка сделана из стали, а в воде не тонет.Почему? Каким образом она может погружаться,всплывать?

Физика

Подводная лодка сделана из стали, а в воде не тонет.Почему? Каким образом она может погружаться,всплывать?

Автор: Гость