Запиши множества острых, множество прямых и множество тупых углов на рисунке.Есть ли среди данных фигур прямоугольники?

Математика

Запиши множества острых, множество прямых и множество тупых углов на рисунке.Есть ли среди данных фигур прямоугольники?

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