Помогите! Найдите значение выражения. 0.6*(-10)^3+50 Если что (-10)^3 это -10 в третьей степени

Алгебра

Помогите! Найдите значение выражения. 0.6*(-10)^3+50 Если что (-10)^3 это -10 в третьей степени

Автор: Гость