Помогите! Найдите значение выражения. 0.6*(-10)^3+50 Если что (-10)^3 это -10 в третьей степени
Алгебра
Помогите! Найдите значение выражения. 0.6*(-10)^3+50 Если что (-10)^3 это -10 в третьей степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 0,6*(-1000) +50= -600 +50 = - 550
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