Помогите, пожалуйста, с упражнением (11 класс)

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Помогите, пожалуйста, с упражнением (11 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название " Что для меня карусель?" сферическая музыка - эпитет  гудящий столб-метафора  попадаешь как в смерч-сравнение  апокалипсические кони - метафора  беззакатный восход-олицетворение
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