Помогите, пожалуйста, с упражнением (11 класс)
Русский язык
Помогите, пожалуйста, с упражнением (11 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название " Что для меня карусель?" сферическая музыка - эпитет гудящий столб-метафора попадаешь как в смерч-сравнение апокалипсические кони - метафора беззакатный восход-олицетворение
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