ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!) В катушке, индуктивность которой 1,7 Гн, сила тока 30 А. Найдит?? энергию магнитного поля запасенную в катушке.

Физика
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ!) В катушке, индуктивность которой 1,7 Гн, сила тока 30 А. Найдит?? энергию магнитного поля запасенную в катушке.
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Гость:
формула w=LI²/2 ответ 765Дж
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