Срочно!!!!!!!! Хим.Цепочка! Помогите пожалуйта!!!!!! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Химия
Срочно!!!!!!!! Хим.Цепочка! Помогите пожалуйта!!!!!! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si + O2 ---> SiO2 SiO2 + 2 NaOH ---> Na2SiO3 + H2O Na2SiO3 + 2 HCl ---> H2SiO3 + 2 NaCl H2SiO3 ----> SiO2 + H2O
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