Почему Александра Македонского считали культурным и образованным человеком
История
Почему Александра Македонского считали культурным и образованным человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александра Македонского можно считать культурным и высоко образованным человеком, хотя бы потому что, даже в военных походах он не расставался с поэмой Гомера и всю жизнь стремился подражать Ахиллу. -Личность и характер Александра Македонского как всякого великого человека не могут быть точно обрисованы отдельными чертами. Конечно в нем были сложные и порой очень тяжелые повадки, черты. Но в любом таком человеке как он, всегда будет доля характера "правителя"
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