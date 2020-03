Помогите очень надо, английский 2 класс

Гость: Гость:

Здесь нужно написать информацию о тебе. I am... (1 раздел): Hi, I am (своё имя). I am (возраст). I am from (город в котором ты живёшь). My likes (2 раздел): I am (твоё увлечение/хобби). I like (то что ты любишь) and (то что ты любишь). (кто то-например My friends-мой друг) likes (то что он/она любит) and (то что он/она любит) My friends(3 раздел): (имя твоего друга/подруги) and I are friends. I kike my friends. They are (его увлечение/хобби) и (его увлечение/хобби). They are not (чем он не люби заниматься/кем он не является). We like (что вы любите) and (что вы любите) together. My pet (4 раздел): My pet is ( кто твоё домашние животное). She/He is (кто твоё домашний животное). Her/His name is (его/её имя). We like (что вы любите делать вместе). We are (какие вы оба.какой характер присёщ вам обоим, например-храбрые). My friends pet (такие же предложения как вы псиали до этого только теперь вы должны написать про домашние животное вашего друга). My f... animals (здесь пишите про своё самое любимое животное, почти как в предыдущих, в последние -They are my (f... animals)). Sports and games i like (здесь всё почти как в начале, но вот вам перевод- "Спорт и игры которые я люблю/мне нарвятся). I like (что вы любите). I like playing (во что вы любите играть). I am gooв at (в чём вы хороши/хво что вы хорошо играете). I like (что вы любите) and (что вы любите). I like playing (во чтов ы любите играть) With (с кем вы в это любите играть). Мой вам совет: берите слова из квадратиков рядом, но некоторые квадратики пустые в них вы вставьте все те пропущенные слова которые вы вставили в предложения. Надеюсь что помогла