Найдите 7 слов общего рода и 7 слов среднего рода
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Найдите 7 слов общего рода и 7 слов среднего рода
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Общий род недотрога, ябеда, неряха, тихоня, староста,плакса,умница Средний род дерево,поле,горе,море,Кино. чудо, варенье, желание, море, лето, купание, золото, мнение,солнце
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