разложить числа: 165, 465, 208, 312 на простые множители

Математика
разложить числа: 165, 465, 208, 312 на простые множители
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
165=3*5*11 465=3*5*31 208=2*2*2*2*13 312=2*2*2*3*13 
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