В букете 20 красных роз,а белых в 4 раза меньше ,чем красных. На сколько белых роз меньше , чем красных? Кз,вопросы+действие

Математика

В букете 20 красных роз,а белых в 4 раза меньше ,чем красных. На сколько белых роз меньше , чем красных? Кз,вопросы+действие

Автор: Гость