В букете 20 красных роз,а белых в 4 раза меньше ,чем красных. На сколько белых роз меньше , чем красных? Кз,вопросы+действие
Математика
В букете 20 красных роз,а белых в 4 раза меньше ,чем красных. На сколько белых роз меньше , чем красных? Кз,вопросы+действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:4 = 5 ( белых роз ) 2) 20 - 5 = 15 ( на 15 раз белых роз меньше чем красных )
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