Задание 81составь по каждому рисунку пример на деление с остатком

Математика
Задание 81составь по каждому рисунку пример на деление с остатком
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13:3=4(ост 1) 13:5=2(ост 3)
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