что значит облупленное

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что значит облупленное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение слова Облупленный по Ефремовой: Облупленный - Из прич. по знач. глаг.: облупить (1а1).  Значение слова Облупленный по словарю Ушакова: ОБЛУПЛЕННЫЙ  облупленная, облупленное; облуплен, облуплена, облуплено. 1. Прич. страд. прош. вр. от  облупить. 2. С облупившимся верхним  слоем, облезлый. Меж двух облупленных  колонн держался  кое-как балкон. Лермонтов. 
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