что значит облупленное

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Значение слова Облупленный по Ефремовой: Облупленный - Из прич. по знач. глаг.: облупить (1а1). Значение слова Облупленный по словарю Ушакова: ОБЛУПЛЕННЫЙ облупленная, облупленное; облуплен, облуплена, облуплено. 1. Прич. страд. прош. вр. от облупить. 2. С облупившимся верхним слоем, облезлый. Меж двух облупленных колонн держался кое-как балкон. Лермонтов.