Турист шел пешком 12 км со скоростью 5 км/час, потом ехал на мотоцикле со скоростью 60 км/час. Найдите расстояние, если сред. скорость на всем пути 40 км/час? Какой у вас ответ получился.

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Пусть S1, v1, t1 - расстояние, скорость, время - соответственно пешком, S2, v2, t2 - расстояние, скорость, время - соответственно на мотоцикле. S - общее расстояние, Vср - средняя скорость. 1) t1=S1/v1=12/5=2,4 (ч) - пешком. 2) Т.к. S=V*t - общая формула для расстояния/скорости/времени. Тогда S1+S2=Vср* (t1+t2). 12+S2=40*(2,4+t2). 12+S2=96+40*t2 S2=40*t2+96-12 S2=40*t2+84 3) С другой стороны S2=60*t 2 Тогда получается уравнение: 60*t2=40*t2+84 60t2=40t2+84 60t2-40t2=84 20t2=84 t2=84/20 t2=4,2 (ч) - на мотоцикле. 4) S2=v2*t2=60*4,2=252 (км) - на мотоцикле. 5) S=S1+S2=12+252=264 (км) - всего. Ответ: Общее расстояние, преодоленное туристом, 264 км.