Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры

Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ ( произведение) будет в 100 раз меньше. Пример 1020 и 1300  102000 и 0,13.  Перенося запятую в право мы увеличиваем число, а влево - уменьшаем.
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