Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры

Математика

Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры

Автор: Гость