Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей если в одном множетеле перенести запятую вправа через две цифры а в другом влево через четыре цифры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ ( произведение) будет в 100 раз меньше. Пример 1020 и 1300 102000 и 0,13. Перенося запятую в право мы увеличиваем число, а влево - уменьшаем.
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