-Вероятно, я не первый, кто полюбил тебя. Но я первый, кто полюбил тебя так сильно. ??апишите, пожалуйста, правильно от имени девушки
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-Вероятно, я не первый, кто полюбил тебя. Но я первый, кто полюбил тебя так сильно. ??апишите, пожалуйста, правильно от имени девушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Вероятно, я не первая, кто полюбила тебя. Но я первая,кто полюбила тебя так сильно
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