-Вероятно, я не первый, кто полюбил тебя. Но я первый, кто полюбил тебя так сильно. ??апишите, пожалуйста, правильно от имени девушки

Русский язык

-Вероятно, я не первый, кто полюбил тебя. Но я первый, кто полюбил тебя так сильно. ??апишите, пожалуйста, правильно от имени девушки

Автор: Гость