Не понимаю задание и времени нет!( Напишите, пожалуйста ув. 2 и ум. 7 с разрешением в ??арах одноимённых тональностей: ре мажор-ре минор, Соль мажор-соль минор Заранее огромное спасибо!
Музыка
Не понимаю задание и времени нет!( Напишите, пожалуйста ув. 2 и ум. 7 с разрешением в ??арах одноимённых тональностей: ре мажор-ре минор, Соль мажор-соль минор Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ув.2 в соль мажоре (в ключе фа#):ми бемоль-фа, в соль миноре (Си и ми бемоли в ключе):ми-фа# в ре мажоре (в ключе фа и до#):си бемоль-до в ре миноре (в ключе си бемоль):си-до# ум.7: фа#-ми бемоль в соль мажоре фа#-ми в соль миноре. В ре мажоре:до-си бемоль, в ре миноре:до#-си бемоль
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