Помогите решить задачю по алгебре 7 клас вот конкретно задания

Алгебра
Помогите решить задачю по алгебре 7 клас вот конкретно задания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. (2-1,8)(2+1,8)(1,8-1)+3,24(1,8-1)=0,2×3,8×2,8+3,24×0,8=2,128+2,592=4,72 10. нехай 1 число х, а 2 y, то х:10=8 у:10=6 х=10×8=80 у=10×6=60 80(в квадраті)=6400 60(в квадраті)=3600 6400-3600=2800 2800:4=700 отже, різниця квадратів чисел ділиться на 4
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