Составить диалог по русскому языку 5 класс на тему прогулка бабушки и внучки в лет??ем саду

Русский язык
Составить диалог по русскому языку 5 класс на тему прогулка бабушки и внучки в лет??ем саду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Я  с бабушкой гуляю в летнем саду. -Бабушка,лето-это самое лучшее время в году! -Внученька,ну конечно,у вас же у учеников длительные каникулы. -Нет бабушка,я люблю лето не из-за каникул,а из-за природы.Бабочки летают,цветочки цветут,чистое небо,множество детей вокруг,можно кушать мороженое,гулять в парке,играть с друзьями,кататься на роликах,скейте,ходить в горы,на природу и.т.д. -Да внученька,этот мир прекрасен! -Бабушка,а этот летний сад!Тут так прекрасно! -Внученька,мне тоже очень нравится этот великолепный,цветочный,яркий,очень красивый летний сад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
50 т 90 кг+ 78 ц 60 кг
Ответить
Обществознание
Проанализируй ситуацию и установи, какие сделки были совершены: Александр подари?? своему внуку Ивану на день рождения подержанный автомобиль. Пере...
Ответить
Алгебра
Помогите решить задачю по алгебре 7 клас вот конкретно задания
Ответить
История
Стройки первой пятилетки в СССР
Ответить
Математика
а в второй степени +2 аб +б в второй степени
Ответить