Составить диалог по русскому языку 5 класс на тему прогулка бабушки и внучки в лет??ем саду

Гость: Гость:

Я с бабушкой гуляю в летнем саду. -Бабушка,лето-это самое лучшее время в году! -Внученька,ну конечно,у вас же у учеников длительные каникулы. -Нет бабушка,я люблю лето не из-за каникул,а из-за природы.Бабочки летают,цветочки цветут,чистое небо,множество детей вокруг,можно кушать мороженое,гулять в парке,играть с друзьями,кататься на роликах,скейте,ходить в горы,на природу и.т.д. -Да внученька,этот мир прекрасен! -Бабушка,а этот летний сад!Тут так прекрасно! -Внученька,мне тоже очень нравится этот великолепный,цветочный,яркий,очень красивый летний сад.