Почему князь Андрей ушел из комиссии Сперанского?

Гость: Гость:

Петербургский период жизни Болконского, последовавший затем, проходит под знаком усиленной работы сознания и одновременно близости к природным истокам бытия. Усилия князя Андрея направлены на полезную общественную деятельность под началом видного деятеля эпохи М. М. Сперанского. Однако вскоре приходит разочарование и фигурой Сперанского, и всей его преобразовательной деятельностью. Князь Андрей с иронией думает о том, как он мог увлечься формой вместо сущности: участвовать в работе комитетов, где избегали говорить о деле; верить, что презирающий людей Сперанский действительно заботится о благе человечества.