Помогите составить мини-рассказ 5-6 предложений на тему " В лесу летом"
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Помогите составить мини-рассказ 5-6 предложений на тему " В лесу летом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В летнюю пору в лесу стоит настоящая благодать. Деревья одеты в ярко-зеленое убранство, мягкая трава стелется по земле. Воздух напоен запахом трав и разогретой солнцем древесины. А если очутиться в лесу ранним утром, можно наблюдать, как на траву выпадает свежая роса, как распускается множество лесных цветов. ъ
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