А) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. (ИСПРАВЬТЕ) 1)Четырёхсот дв??дцати делегатов 2)(о) сорока килограммах 3)Семистам восьми номерам 4)Шестистами рублями. Б)Укажите пример с грамматической ошибкой (с на...
Русский язык
А) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. (ИСПРАВЬТЕ) 1)Четырёхсот дв??дцати делегатов 2)(о) сорока килограммах 3)Семистам восьми номерам 4)Шестистами рублями. Б)Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы) 1)К две тысячи десятому году 2)На обоих сторонах 3)Двое суток 4)Полутора месяца Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. 4.Правильно ШЕСТЬЮСТАМИ рублями Б. 2.На ОБЕИХ сторонах 4.ПОЛТОРА месяца или ПОЛУТОРА месяцев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
За один рейс два автомобиля привезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевёз каждый автомобиля если на один из них погрузили на 500 кг больш...
Русский язык
Помогите написать мини-сочинение 5-8 предложений на тему:"Как вы думаете почему войско под предводительством князя Дмитрия одержало победу в Кулико...