А) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. (ИСПРАВЬТЕ) 1)Четырёхсот дв??дцати делегатов 2)(о) сорока килограммах 3)Семистам восьми номерам 4)Шестистами рублями. Б)Укажите пример с грамматической ошибкой (с на...

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А) Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. (ИСПРАВЬТЕ) 1)Четырёхсот дв??дцати делегатов 2)(о) сорока килограммах 3)Семистам восьми номерам 4)Шестистами рублями. Б)Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы) 1)К две тысячи десятому году 2)На обоих сторонах 3)Двое суток 4)Полутора месяца Заранее спасибо)

Автор: Гость