За один рейс два автомобиля привезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевёз каждый автомобиля если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой?

Математика
За один рейс два автомобиля привезли вместе 5500 килограмм груза какой груз перевёз каждый автомобиля если на один из них погрузили на 500 кг больше, чем на другой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5500-500)/2=2500 кг вывез первый 2500+500=3000 кг
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