Найти область определения и множество значений функции у=1,5sin X
Математика
Найти область определения и множество значений функции у=1,5sin X
Ответ(ы) на вопрос:
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Область определения - вся числовая прямая (-∞; +∞) Область значений - [_1,5; 1,5]
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