Сообщение "Древние животное Земли (хищники)"

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Крокодилы Самыми древними животными на Земле, дожившими до наших дней, считаются крокодилы. Они появились на нашей планете в триасовый период, примерно 250 миллионов лет назад и почти не изменили свой внешний облик. Подробнее: http://vse-sekrety.ru/992-samye-drevnie-zhivotnye-na-zemle.html