Помогите пожалуйста. Маша купила 3 десятка тетрадей в клетку,а в Линейку-на 2 десят??а тетрадей больше.сколько всего десятков тетрадей купила Маша

Математика
Помогите пожалуйста. Маша купила 3 десятка тетрадей в клетку,а в Линейку-на 2 десят??а тетрадей больше.сколько всего десятков тетрадей купила Маша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+20=50 - тетр в линейку 50+30=80 ответ 8 десятков
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