Помогите пожалуйста. Маша купила 3 десятка тетрадей в клетку,а в Линейку-на 2 десят??а тетрадей больше.сколько всего десятков тетрадей купила Маша

Математика

Помогите пожалуйста. Маша купила 3 десятка тетрадей в клетку,а в Линейку-на 2 десят??а тетрадей больше.сколько всего десятков тетрадей купила Маша

Автор: Гость