После уроков ребята устроили гениральную уборку.пять мальчиков и семь девочек вы??ыли все столы в классе.каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки на 4 стола больше.сколько всего столов в классе?
Математика
После уроков ребята устроили гениральную уборку.пять мальчиков и семь девочек вы??ыли все столы в классе.каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки на 4 стола больше.сколько всего столов в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 12 человек. + 4. 16 столов
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