После уроков ребята устроили гениральную уборку.пять мальчиков и семь девочек вы??ыли все столы в классе.каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки на 4 стола больше.сколько всего столов в классе?

Математика

После уроков ребята устроили гениральную уборку.пять мальчиков и семь девочек вы??ыли все столы в классе.каждый из детей вымыл одинаковое количество столов но девочки на 4 стола больше.сколько всего столов в классе?

Автор: Гость