Когда ты слышишь или читаешь : Виктор Драгунский - какие слова сразу приходят тебе на ум? Запиши их 2)Хотел бы ты дополнить эту запись после чтения
Литература
Когда ты слышишь или читаешь : Виктор Драгунский - какие слова сразу приходят тебе на ум? Запиши их 2)Хотел бы ты дополнить эту запись после чтения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Драгунский его фамилия. "Денискины рассказы" - одна из любимейших книг была в детстве.
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