Когда ты слышишь или читаешь : Виктор Драгунский - какие слова сразу приходят тебе на ум? Запиши их 2)Хотел бы ты дополнить эту запись после чтения

Литература
Когда ты слышишь или читаешь : Виктор Драгунский - какие слова сразу приходят тебе на ум? Запиши их 2)Хотел бы ты дополнить эту запись после чтения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Драгунский его фамилия. "Денискины рассказы" - одна из любимейших книг была в детстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Степень окисления углерода в оксиде углерода (4) и в карбиде алюминия соответственно: А)-4;+4 В)+4;-4 С)-4;+2 D)+2;-4 Е)+4;+2
Ответить
Математика
После уроков ребята устроили гениральную уборку.пять мальчиков и семь девочек вы??ыли все столы в классе.каждый из детей вымыл одинаковое количеств...
Ответить
Химия
Рассчитайте массы а) двух атомов кальция б) одной молекулы бензола
Ответить
Математика
На молочной ферме за один год от каждой из 15 коров надоили по 5410 л молока и от каждой 60коров надоили по 5300л молока. Из одной третьей части вс...
Ответить
Математика
Решите уравнения. в) Одна целая шесть седьмых умножить на икс равно девять двадцать восьмых
Ответить