Степень окисления углерода в оксиде углерода (4) и в карбиде алюминия соответственно: А)-4;+4 В)+4;-4 С)-4;+2 D)+2;-4 Е)+4;+2

Химия

Степень окисления углерода в оксиде углерода (4) и в карбиде алюминия соответственно: А)-4;+4 В)+4;-4 С)-4;+2 D)+2;-4 Е)+4;+2

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