Какой вред окружающей среде наносят промышленные предприятия города Снежное

Окружающий мир
Какой вред окружающей среде наносят промышленные предприятия города Снежное
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Автор: Гость
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Гость:
Глобальные экологические проблемы. Парниковый эффект и глобальные изменения климата, методы противодействия. Причины возникновения “озоновых дыр”, последствия их образования и способы устранения. Кислотные осадки, их причины и последствия. Проблемы отходов и истощения природных ресурсов.Удачи!
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