Разделить текст на предложения; Сильный мороз ребята взяли коньки и гурьбой бегут на каток там мальчики быстро скользят по льду большому морозу их не испугать около катка ольха и ель на ольхе сидит снегирь.

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Разделить текст на предложения; Сильный мороз ребята взяли коньки и гурьбой бегут на каток там мальчики быстро скользят по льду большому морозу их не испугать около катка ольха и ель на ольхе сидит снегирь.

Автор: Гость