Разделить текст на предложения; Сильный мороз ребята взяли коньки и гурьбой бегут на каток там мальчики быстро скользят по льду большому морозу их не испугать около катка ольха и ель на ольхе сидит снегирь.

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Разделить текст на предложения; Сильный мороз ребята взяли коньки и гурьбой бегут на каток там мальчики быстро скользят по льду большому морозу их не испугать около катка ольха и ель на ольхе сидит снегирь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный мороз. Ребята взяли коньки и гурьбой бегут на каток . Там мальчики скользят по льду. Большому морозу они не испуг.
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