Какого человека можно назвать общительным? Чем по твоему мнению может привлечь общительный человек
Окружающий мир
Какого человека можно назвать общительным? Чем по твоему мнению может привлечь общительный человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению общительный человек это тот кто всегда весёлый и улыбается,проводит много времени с друзьями.
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