Какого человека можно назвать общительным? Чем по твоему мнению может привлечь общительный человек

Окружающий мир
Какого человека можно назвать общительным? Чем по твоему мнению может привлечь общительный человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению общительный человек это тот кто всегда весёлый и улыбается,проводит много времени с друзьями.
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