Почему, когда у человека на что-то не хватает сил ему говорят «мало каши ел»? Как связано вещество (каша) и энергия (силы)?
Биология
Почему, когда у человека на что-то не хватает сил ему говорят «мало каши ел»? Как связано вещество (каша) и энергия (силы)?
Ответ(ы):
Гость:
Это старинная поговорка. Русское простое питание было таким : ЩИ да КАША - ПИЩА НАША. Кто плохо ел, тот был слабеньким. Вот и повелось с тех пор , если слаб человек , значит КАШИ МАЛО ЕЛ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ! В предложении "В школу я выхожу в семь часов"числительное будет являться: 1)подлежащим 2)сказуемым 3)дополнением 4)обстоятельсвом
Алгебра
Из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы в одном направлении стартуют два автомобиля со скоростью 75 км/ч и 90 км/ч. Определите п...
История
Математика
Куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные объёмы. найдите площадь поверхности куба если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12см. что ...