Почему, когда у человека на что-то не хватает сил ему говорят «мало каши ел»? Как связано вещество (каша) и энергия (силы)?

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Это старинная поговорка. Русское простое питание было таким : ЩИ да КАША - ПИЩА НАША. Кто плохо ел, тот был слабеньким. Вот и повелось с тех пор , если слаб человек , значит КАШИ МАЛО ЕЛ.