Почему корабль призрак стали называть летучим голландцем?

Гость: Гость:

Корабль-призрак может попасться вам на глаза и в шторм, и в штиль, выйти под утро из тумана, появиться далеко на горизонте, либо выскочить как из-под воды совсем рядом. Иной раз он показывается даже в солнечный день. И это, говорят, страшнее всего! Тоесть он как будто прилетает к морякам