Почему Мамин-Сибиряк назвал свой рассказ Приёмыш

Гость: Гость:

Мамин-Сибиряк назвал свой рассказ "Приёмыш", потому что в нём идет речь о молодом диком лебеде, которого подобрал старый сторож Тарас, когда его родителей - лебединую пару - застрелили охотники. Тарас назвал лебедя Приёмыш, вырастил его и очень полюбил умную птицу. Приёмыш прожил у Тараса всё лето, подружился с собакой сторожа по кличке Соболько, а осенью, когда дикие лебеди стали собираться в стаи для перелёта в тёплые края, Приёмыш улетел с ними. Старик сначала не хотел его отпускать - боялся, что Приёмыш пропадет, погибнет во время перелёта - ведь он почти не учился летать, но лебедь так кричал и просился в стаю, что старик не выдержал и отпустил его. Удачи! Надеюсь что помогла!)